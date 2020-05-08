Лечащийся от коронавируса Мишустин провел первое совещание

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Премьер РФ Михаил Мишустин, находящийся на лечении от коронавируса, провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам.
Это первое мероприятие с участием главы кабмина в открытом для прессы режиме. Мишустин продолжает лечиться в одном из государственных медучреждений. Владимир Путин неоднократно отмечал, что держит связь с ним.
30 апреля стало известно, что у Мишустина диагностировали коронавирус. После он отправился под наблюдение врачей в клинику. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
6 мая президент рассказал, что Мишустин идет на поправку. Глава государства добавил, что премьер-министр участвует в каждом совещании.
В больнице с коронавирусом находится депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Максимова. Ее помощница Наталия Кузьмина передала, что Максимову перевели из реанимации 4 мая. Депутату лучше, но состояние остается тяжелым.
Коронавирусом заразилась также министр культуры Ольга Любимова. Болезнь протекает в легкой форме. Пресс-секретарь министра Анна Усачева заявила, что глава Минкультуры работает удаленно из дома.
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