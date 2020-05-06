Путин рассказал о самочувствии Мишустина

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин рассказал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, идет на поправку. Об этом президент сообщил, открывая совещание о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Прежде, чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович", – заявил он.
По словам главы государства, он каждый день на связи с главой кабмина, Мишустин принимает участие в каждом совещании.
30 апреля стало известно о заражении коронавирусом главы правительства РФ Михаила Мишустина. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 165 929 заболевших COVID-19, вылечилось 21 327, скончалось 1537.
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