Депутат Госдумы Максимова заразилась коронавирусом

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Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Максимова находится в больнице в коронавирусом, сообщила советник спикера нижней палаты по СМИ Анастасия Кашеварова в телеграм-канале.

"Лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери", – уточнила Кашеварова.

Помощница депутата Наталия Кузьмина передала, что Максимову перевели из реанимации в понедельник. Ей лучше, но состояние остается тяжелым.

"Ее перевели из отделения реанимации позавчера в обычное отделение, но тем не менее состояние у нее стабильно тяжелое", – резюмировала Кузьмина, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась министр культуры Ольга Любимова. Болезнь протекает в легкой форме. Пресс-секретарь министра Анна Усачева заявила, что глава Минкультуры находится дома и работает удаленно.

30 апреля о заражении коронавирусом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Исполняющим обязанности назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Владимир Путин отметил, что премьер-министр идет на поправку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что охрана здоровья российского лидера в условиях пандемии обеспечивается на максимальном уровне.