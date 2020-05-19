Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин приступил к работе в Доме правительства, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

По его словам, глава кабмина выписан из больницы, передает РИА Новости. Утром Мишустин провел рабочее совещание с коллегами по видеоконференции, уточнил Беляков.

Он добавил, что сейчас премьер готовится к совещанию с Владимиром Путиным. Оно будет посвящено стимулирующим выплатам медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.

30 апреля сообщалось, что Мишустин заболел коронавирусом. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

8 мая Мишустин провел первое совещание в формате видеоконференции, а три дня спустя пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков заявил о положительной динамике в состоянии здоровья Мишустина.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у него обнаружили коронавирус. Он отметил, что проходит лечение в больнице. Инфекцию выявили также у супруги представителя Кремля Татьяны Навки.

Советник председателя ГД Анастасия Кашеварова сообщила, что коронавирус диагностировали у шести депутатов Госдумы. Двое выписаны, двое находятся в больнице, остальные – на лечении и карантине дома.