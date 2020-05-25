Глава Тувы попал в больницу из-за коронавируса

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса.

По его словам в видеообращении, размещенном в социальной сети "ВКонтакте", помимо него, в больницу попали еще несколько чиновников.

"Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких", – сказал он.

При этом Кара-оол поблагодарил за работу врачей, а также указал, что попробует руководить регионом дистанционно.

"Это испытание мы пройдем, все будет хорошо", – приводит слова Кара-оола RT.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус.

Он отметил, что проходит лечение в больнице. Инфекцию также выявили также у его супруги Татьяны Навки.