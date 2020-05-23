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Москва 24

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Общество

00:14

Спикер парламента Чечни назвал сплетнями данные о болезни Кадырова

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями информацию о болезни главы республики Рамзана Кадырова.

В прямом эфире в Instagram он также призвал не беспокоиться о здоровье Кадырова. Он подчеркнул, что знает о переживании жителей "из-за всех этих сплетен", однако повода для беспокойства нет.

"Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, – неправда, – сказал Даудов. – Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты вы, наверное, и сами видели.

21 мая источник ТАСС сообщил, что у Кадырова якобы подозревают коронавирус и его доставили в клинику в Москву. По словам собеседника агентства, состояние главы Чечни оценивалось как "стабильное".

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус. Он отметил, что проходит лечение в больнице. Инфекцию также выявили также у его супруги Татьяны Навки.

Какой диагноз подтвердился у Кадырова?

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