Татьяна Навка вылечилась от COVID-19

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российская фигуристка Татьяна Навка вылечилась от коронавируса, сообщает ТАСС.

Она отметила, что хорошо себя чувствует. В то же время ее муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока остается в больнице. Навка сообщила, что его самочувствие улучшается.

"Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице", – отметила Навка.

12 мая стало известно, что Песков заболел коронавирусом и был госпитализирован вместе с Навкой. В интервью после того, как он попал в больницу, Песков рассказал, что с 1 мая находился дома, поскольку контактировал с человеком, впоследствии заболевшим COVID-19. Он сообщил, что ночью у него поднялась температура и началась ломота в теле.

20 мая Песков отметил, что он по-прежнему остается в больнице и проходит курс лечения.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин выздоровел от коронавируса и вернулся к своим рабочим обязанностям в полноценном объеме. Также о своем излечении от COVID-19 недавно сообщила и министр культуры РФ Ольга Любимова.