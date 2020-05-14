Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Министр культуры РФ Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, сообщила, что выздоровела, передает ТАСС.
По словам Любимовой, чувствует она себя хорошо и уже приступила к работе.
"К счастью, болезнь протекала в легкой форме", – заявила она. Глава министерства лечилась дома почти три недели.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне сообщил, что у пяти депутатов выявлена коронавирусная инфекция. Он уточнил, что один парламентарий уже выписан, двое лечатся дома, двое – в больнице.
За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Он проходит лечение в больнице. Инфекция также обнаружена у его супруги Татьяны Навки.
30 апреля стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Михаила Мишустина. После обнаружения вируса он отправился под наблюдение врачей в клинику. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 9 974 новых случая заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции.
Как лечатся заболевшие коронавирусом политики
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