Путин сообщил, что глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусом

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылечился от коронавируса, сообщил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

"Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано и, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу – как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел", – обратился президент РФ к министру.

По словам главы государства, все заразившиеся коронавирусом члены кабмина "восстанавливаются и практически приступают к работе".

Ранее стало известно о болезни премьер-министра Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева. Министр культуры Ольга Любимова сегодня сообщила, что переболела в легкой форме и уже выздоровела.