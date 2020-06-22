Песков прокомментировал слова Путина о поиске чиновниками его преемника

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин доволен нынешней системой власти, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Таким образом, он прокомментировал слова президента по поводу его преемника. Ранее Путин предложил чиновникам не искать того, кто продолжит его деятельность, прямо сейчас, а заниматься своей работой.
Он отметил, что в случае отсутствия поправки в Конституцию РФ о возможности баллотироваться ему на новый срок на многих уровнях власти начнется "рыскание глазами" в поисках преемников.
Песков отметил, что в данном случае глава государства объяснил потенциальную угрозу подобной ситуации.
"Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно", – заявил Песков.
Затрагивая тему мотивации чиновников для продуктивной работы, пресс-секретарь президента РФ отметил, что она не связана со сменяемостью или несменяемостью президента. Песков подчеркнул, что работники госслужбы в своем деле исходят из куда более высоких мотивов.
Также он отметил, что в заявлении Путина о "рыскании глазами" нет указаний на определенных чиновников.
"Здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении", – сказал Песков.
Ранее Путин отметил, что события последних месяцев указали на правильность предложения о поправках в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что предыдущий основной закон принимался в условиях острого внутриполитического кризиса. Нынешняя ситуация, по словам Путина, отличается стабильностью.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
Как записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
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