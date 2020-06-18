Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию, если сочтет нужным – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратится к россиянам с разъяснением поправок к Конституции, если сочтет нужным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли российский лидер выступить с телеобращением после парада Победы.

"Если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает, и мы тогда вас проинформируем. Пока мне на этот счет нечего сказать", – цитирует Пескова ТАСС.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

