Путин не исключил участия в выборах президента в случае принятия поправок

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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты, если поправка в Конституцию РФ окажется принята. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции – возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", – сказал Путин. Глава государства при этом призвал чиновников работать, а не заниматься поиском его возможных преемников.

Он также заявил, что абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в Конституцию РФ. Путин пояснил, что правильность действий показали события последних месяцев.

"Действующая сегодня Конституция принималась в особый период – в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами <...> Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом", – заключил президент.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

В Москве можно проголосовать на удобном для горожан участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Для электронного голосования открыт портал 2020og.ru.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

