Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правила общероссийского голосования по поправкам в Конституцию призваны максимально обезопасить всех участников. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Центризбирком совместно с главой Роспотребнадзора Анной Поповой разработали такие меры безопасности при голосовании, которые "призваны полностью, максимально обезопасить людей".

"В целом, неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях", – сказал Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

