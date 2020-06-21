Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками благосостояния

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Владимир Путин считает, что чиновники не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние, поскольку это неприлично.

"Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", – сказал президент в интервью, появившемся в эфире телеканала "Россия 1".

Глава государства также разъяснил разницу между защитой национальных интересов и эгоизмом. По его словам, первое предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, второе же – сосредоточение лишь на себе.

Российский лидер не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию. Он отметил, что решения еще не принял.

"Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", – добавил Путин.

"Я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – объяснил глава государства.