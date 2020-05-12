Адвокат оценил эффективность законопроекта о штрафах для чиновников за хамство

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому чиновников предлагают штрафовать за оскорбление россиян. Неосторожное слово в случае принятия документа может обернуться для обличенных властью наказанием в размере до 150 тысяч рублей или временным отстранением от должности. Разбираемся, нужно ли такое нововведение и будет ли оно эффективно работать.



Оскорбил? Расплатись!

Законопроект о штрафах для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан в нижнюю палату парламента внесли глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Документ представляет собой поправки в Кодекс об административных правонарушениях.





из текста законопроекта Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий влечет наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

Кроме того, предусмотрены санкции и за повторное нарушение. В частности, за "рецидив" последует штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей или же отстранение от должности до двух лет. Авторы документа также предлагают пересмотреть понятие "оскорбление". Дополнить формулировку "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме" словами "или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность".



Помимо прочего, законопроект предполагает в целом увеличение размеров административных штрафов за оскорбления. Нелицеприятные взыскания для граждан могут вырасти с 5 до 10 тысяч рублей , для должностных лиц – с 50 до 100 тысяч, а для юридических – с 500 до 700 тысяч рублей. За оскорбление в соцсетях и СМИ предлагают штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч , а сами оскорбления в интернете приравнять к публичным.



Скандалы, связанные с высказываниями российских чиновников, периодически попадают на первые полосы в СМИ. В январе текущего года отличился уже бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. На кадрах, облетевших соцсети, видно, как он заставил сотрудника МЧС подрыгивать за ключами от пожарной машины. Позднее Владимир Путин своим указом отправил Игнатьева досрочно в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

А в марте 2019 года экс-депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам назвал их "тунеядцами и алкашами". По его словам, в своем бедственном положении малоимущие виноваты сами. После громких заявлений Набиева исключили из "Единой России". Сам он написал заявление о досрочном сложении полномочий.

За свои слова пришлось ответить и экс-чиновнице из Петрозаводска Анне Лесонен. В своих соцсетях бывший начальник управления культуры администрации города опубликовала пост с фото мусорных контейнеров, дополнив его комментарием: "Это неслучайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли". За оскорбление пришлось расплатиться должностью: чиновница уволилась по собственному желанию.

"Должны показывать пример"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов поддержал инициативу штрафовать чиновников за оскорбление россиян. Об этом он заявил в разговоре с Москвой 24.

"Законопроект однозначно нужен. Как мы видим, ситуация не меняется в лучшую сторону, несмотря на все увещевания", – сказал парламентарий.





Олег Нилов первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Я бы это распространял не только на государственных и муниципальных служащих, а на всех государевых людей, которые находятся при исполнении, получают немалые деньги, зарплаты из бюджета. Все служащие на государство должны показывать пример, соблюдать такой неписанный морально-этический кодекс.

Нилов также подчеркнул, что наказывать чиновников следует не только за прямые оскорбления граждан, но и в принципе за недостойное поведение.

"Возможно, при обсуждении я тоже буду это предлагать, дополню поправками во втором чтении. Должна быть более жесткая политика, цель которой – освобождение нашей власти от таких людей... Должна быть высшая мера: не просто освобождение на год, на два (от должности. – Прим. ред.), а пожизненно", – пояснил он.



По мнению парламентария, аморальный человек у власти является потенциальным преступником, который начинает с малого, например с оскорблений. В свою очередь, адвокат Дмитрий Кравченко согласился с тем, что законопроект позволит увеличить ответственность должностных лиц.

"Это будет направлено на увеличение ответственности и большую застрахованность граждан от таких высказываний, чтобы люди при официальных должностях внимательно следили за своими публичными заявлениями и позициями", – сказал собеседник Москвы 24.





Дмитрий Кравченко адвокат Что касается исполнимости, то по большому счету у нас достаточно много норм об ответственности, которые касаются высших должностных лиц. И эти нормы, как правило, работают. Чиновников привлекают за злоупотребление полномочиями, за коррупционные преступления. Это означает, что в целом исполнимость некой нормы об ответственности должностных лиц имеет место быть.

По словам Кравченко, дела, касающиеся оскорблений, обычно сопровождаются лингвистической экспертизой. "Это заключения лингвистов, которые говорят, действительно ли в тех или иных фразах есть признаки нарушения прав адресата этих слов", – объяснил адвокат.

В начале текущего года Владимир Путин заявил, что за хамство чиновников нужно наказывать строже, чем обычных людей. Российский лидер напомнил, что в стране есть закон о защите чести и достоинства граждан и он распространяется на всех независимо от служебного положения. Он позволяет принимать решения касательно нерадивых должностных лиц, "которых нужно выметать из органов власти и управления".



Соболева Илона