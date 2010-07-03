Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснилась

Фото: kultura.ptz.ru

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала свое высказывание в адрес жителей города.

Чиновница подчеркнула, что "вела себя, как нормальный горожанин", так как любит свой город. Лесонен указала, что это важнее чем то, где она работает и какую должность занимает.

"Рядом с домом грязно, моя первая реакция – взять и убрать", – приводит слова чиновницы "Пятый канал". Лесонен выразила надежду, что ее поступок станет "примером" для горожан.

Ранее Лесонен пожаловалась в Facebook на жителей Петрозаводска. "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази", – написала она.

После публикации администрация Петрозаводска решила разорвать трудовые отношения с чиновницей за неподобающее поведение. Скандальную публикацию в итоге удалили.

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич ранее назвала пострадавших от паводка жителей Иркутской области "быдлом", после чего уволилась.