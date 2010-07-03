Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:37

Чиновницу из Ульяновска не будут увольнять за фото в "шоколадной" ванне

общество

10:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: соцсети

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за фотографию в "шоколадной" ванне. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук, передает РИА Новости.

Во вторник, 17 сентября, комиссия по этике в правительстве Ульяновской области посоветовала губернатору не увольнять советника и ограничиться выговором.

"Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор", – подтвердил Гончарук.

Морозов раскритиковал Опенышеву, которая опубликовала в Instagram селфи из нафталановой ванны в азербайджанском санатории и подписала: "Много шоколада не бывает". Глава региона назвал ее поведение чудачеством и потребовал быть скромнее. Также он поручил провести служебную проверку.

Сама Опенышева принесла публичные извинения и удалила злополучный пост в Instagram. Отмечается, что недельный курс ванн стоит 650 долларов.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал сайту Москва 24 ситуацию с Опенышевой. "У нее была лечебная процедура, она же не в шампанском купалась", – заявил он и заступился за чиновницу.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика