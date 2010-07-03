Чиновницу из Ульяновска не будут увольнять за фото в "шоколадной" ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за фотографию в "шоколадной" ванне. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук, передает РИА Новости.
Во вторник, 17 сентября, комиссия по этике в правительстве Ульяновской области посоветовала губернатору не увольнять советника и ограничиться выговором.
"Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор", – подтвердил Гончарук.
Морозов раскритиковал Опенышеву, которая опубликовала в Instagram селфи из нафталановой ванны в азербайджанском санатории и подписала: "Много шоколада не бывает". Глава региона назвал ее поведение чудачеством и потребовал быть скромнее. Также он поручил провести служебную проверку.
Сама Опенышева принесла публичные извинения и удалила злополучный пост в Instagram. Отмечается, что недельный курс ванн стоит 650 долларов.
Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал сайту Москва 24 ситуацию с Опенышевой. "У нее была лечебная процедура, она же не в шампанском купалась", – заявил он и заступился за чиновницу.
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