Губернатору рекомендовали не увольнять чиновницу за селфи в "шоколаде"

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Представитель губернатора Ульяновской области Сергея Морозова сообщил, что комиссия по этике рекомендовала главе региона не увольнять своего советника Светлану Опенышеву, пишет РИА Новости.

Ранее чиновница выложила в Instagram фото с отдыха в санатории в Азербайджане. На снимке она принимала ванну с особым видом нефти. Публикацию женщина сопроводила комментарием: "Много шоколада не бывает".

По словам пресс-секретаря Морозова, губернатору посоветовали ограничиться выговором. Сам Морозов с решением комиссии пока не ознакомился.

До этого стало известно, что глава региона поручил провести служебную проверку, подчеркнув, что любое нескромное отношение будет пресекаться. СМИ писали, что речь может идти об увольнении. Сама Опенышева извинилась за селфи, заметив, что не хотела никого обидеть.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в снимке нет ничего компрометирующего, так как это, во-первых, лечебная процедура, а во-вторых, с зарплатой в два миллиона рублей в год чиновница может позволить себе такую ванну за 59 тысяч. "Она же не в шампанском купалась", – добавил Волин.