Ульяновскую чиновницу проверят после селфи в "шоколаде"

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку своего советника по IT-сфере, экс-руководителя аппарата губернатора и правительства региона Светланы Опенышевой после селфи в "шоколадной" ванне. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук

В Instagram она выложила после селфи с отдыха в санатории в Азербайджане. На фото была видна голова чиновницы, по горло погруженная в нафталановую нефть. Под снимком она оставила подпись: "Много шоколада не бывает".

Сейчас пост удален. По информации местных СМИ, глава региона поручил уволить чиновницу.

"Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку", – цитирует Морозова Гончарук в микроблоге в Twitter. По его словам, жить нужно скромнее.

Светлане Опенышевой 55 лет. В начале нулевых она работала в администрации города Димитровграда, затем в правительстве Ульяновской области.

С 2010 года – зампредседателя правительства Ульяновской области, с 2013-го – правительства региона, руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области. Сейчас – советник губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".

В конце августа в интернете появилась аудиозапись, в которой глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо рассказывала о встрече с главой государства жителей региона. На записи слышен женский голос, который называет людей "бичевней".

Владимир Путин назвал такие высказывания недопустимыми. Иркутский губернатор Сергей Левченко поручил проверить подлинность аудиозаписи и начать служебное расследование. В сентябре Алашкевич уволилась по собственному желанию.