Иркутская чиновница уволилась после скандала с "бичевней" в Тулуне

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Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, подозреваемая в оскорблении пострадавших от паводка жителей, уволилась по собственному желанию, сообщает ТАСС.

Кто займет ее место, в правительстве региона не уточнили.

В конце августа в Сеть попала аудиозапись, где Алашкевич грубо рассказывала о встрече с главой государства жителей региона. На записи слышен женский голос, который называет людей "бичевней".

"Вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном − и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования", − говорит женщина. Сама Алашкевич все обвинения отрицала. По ее словам, запись является фальшивкой. Эксперты также уже обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи.

Владимир Путин назвал подобные высказывания недопустимыми. Иркутский губернатор Сергей Левченко поручил проверить подлинность аудиозаписи и начать служебное расследование.

Это уже не первый случай, когда слова стоили чиновникам работы. К примеру, в июне замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам рожать ребенка раньше, чем получать образование. Общественность восприняла такое предложение неоднозначно, а кто-то даже выступил с критикой.

В октябре 2018 года в Кировграде Свердловской области проходила встреча молодежи с директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких. На вопрос о финансировании детских проектов Ольга ответила: "В молодежи складывается почему-то такое понимание, что государство нам все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать". Запись с этой встречи была опубликована 4 ноября и собрала массу негативных комментариев. Позже чиновница извинилась за высказывание.

В октябре прошлого года на заседании комитета по социальной политике Думы Саратовской области обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. На нем завязался спор между депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко и министром труда и занятости области Натальей Соколовой. Тогда чиновница заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". На замечание о том, что в России длинная зима, и люди не могут наедаться в прок, например, овощами, уже бывший чиновник ответила: "Это не проблема, макарошки стоят всегда одинаково".