Свердловскую чиновницу уволили после слов о молодежи

Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких отстранили от должности на время служебной проверки. Поводом стало ее высказывание о государстве, которое молодежи "в принципе ничего не должно, а должны родители". Портал Москва 24 вспомнил еще несколько случаев, когда слова стоили чиновникам работы.

"Вам государство в принципе ничего не должно"

Ольга Глацких. Фото: ТАСС

24 октября 2018 года в Кировграде Свердловской области проходила встреча молодежи с директором департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгой Глацких. На вопрос о финансировании детских проектов Ольга ответила: "В молодежи складывается почему-то такое понимание, что государство нам все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать".

Запись с этой встречи была опубликована 4 ноября и собрала массу негативных комментариев. Позже чиновница извинилась за высказывание. Губернатор области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проведения служебной проверки.

"Макарошки стоят всегда одинаково"

Бывший министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. Фото: saratov.gov.ru

В октябре 2018 года на заседании комитета по социальной политике Думы Саратовской области обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. На нем завязался спор между депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко и министром труда и занятости области Натальей Соколовой. Бондаренко вызвал министра на "потребительскую дуэль", предложив попробовать прожить на эти деньги.

Чиновница заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". На замечание о том, что в России длинная зима, и люди не могут наедаться в прок, например, овощами, уже бывший чиновник ответила: "Это не проблема, макарошки стоят всегда одинаково".

Опубликованная запись спора набрала почти 1 млн просмотров на YouTube, и спустя короткое время начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова заявила о том, что министр отправлена в отставку.

"Вопли жителей в расчет приниматься не будут"

Проектное решение. Фото: пресс-служба ЗСЖД

В июне 2013 года в центре Новосибирска рабочие начали вырубать деревья перед административным зданием РЖД. Жители ближайших домов попытались помешать рабочим, и после общения с администрацией города работы были приостановлены. Позже начальник главного управления благоустройства и озеленения городской администрации Новосибирска Иван Митряшин комментировал ситуацию РИА Новости. Он заявил, что проект был согласован, есть подпись главного архитектора Новосибирска.

"При чем тут жители? Это здание управления железной дороги, жители вообще живут на другой стороне дороги. Их это вообще никак не касается. Сквер находится на содержании железной дороги. Реконструкция продолжится... Никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут, потому что есть специалисты," – заявил чиновник.

Через день на встрече с журналистами мэр Новосибирска Владимир Городецкий заявил, что Иван Митряшин был уволен за свое высказывание. По словам мэра, решать вопросы по благоустройству без диалога с людьми невозможно, а подобные высказывания недопустимы для чиновника любого уровня.

"Чем мы обязаны этим узникам?"

Экс-депутат Смоленского горсовета Андрей Ершов. Фото: smolensk-i.ru

16 октября 2012 года в Смоленске ввели бесплатный проезд для ветеранов войны и приравненных к ним категорий граждан, но не распространили его на малолетних узников нацистских концлагерей. По этой проблеме была собрана профильная комиссия, аудиозапись с ее заседания попала в интернет. На ней депутат Смоленского горсовета Андрей Ершов на предложение наделить льготами и узников концлагерей ответил: "Чем мы обязаны этим узникам? Что их не добили?"

В ответ на поднявшееся возмущение депутат написал заявление о сложении с себя полномочий главы комиссии горсовета по этике, а также заявление об увольнении из МУП "Заднепровский продовольственный рынок". Сам мандат депутата Андрей Ершов тогда сдавать отказался. На это он сказал: "Я своих избирателей, своих бабушек и дедушек на растерзание не отдам".

В связи с высказываниями на депутата было подано несколько гражданских исков, по которым суд обязал его выплатить по 10 тысяч рублей двум женщинам, выжившим в концлагере. Ершов подал апелляцию, по которой решение о выплате было отменено. Сейчас Ершов уже не является депутатом смоленского горсовета.

"Что этим идиотам объяснять"

2 августа 2011 года глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов рассказал о неоднократных жалобах пенсионерки Тамары Дубовик. По его словам, женщина много раз просила сделать во дворе бордюры и заняться дворовой территорией. В ответе на одно из ее обращений начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Нина Могучева заявила: "Что этим идиотам объяснять, они ничего не понимают".

После проведенной проверки факт высказывания подтвердился, и было принято решение об увольнении чиновницы. "Налицо обычное чиновничье хамство", – прокомментировал Олег Кондрашов и пообещал, что и впредь за подобными жалобами будет следовать увольнение.

Неуважение прав иммигрантов

Бывший пресс-секретарь ФМС Константин Полторанин. Снимок с видео: bbc.com/russian

20 апреля 2011 пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Константин Полторанин давал интервью Русской службе BBC. В основном оно было посвящено узкой теме центра для иммигрантов в Пермском крае, на который поступали жалобы. Последним вопросом журналист BBC уточнил, не хочет ли Константин сказать что-либо, что не затронули в интервью. Пресс-секретарь ответил, что "на кону ведь стоит в принципе выживание белой расы, и в России этот вопрос ощутим", а также "нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение кровей шло в правильном режиме".

В тот же день было принято решение об увольнении Константина Полторанина с должности пресс-секретаря ФМС. Позже, по сообщениям СМИ, отстранение от должности назвали логичным и необходимым действием в Кремле. Генсек ООН также приветствовал это увольнение и заявил о необходимости уважать права иммигрантов и беженцев.