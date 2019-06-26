Почему чиновница из Владимира призвала предпочесть роды образованию

Замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам рожать ребенка раньше, чем получать образование. Общественность восприняла такое предложение неоднозначно, а кто-то даже выступил с критикой. Позднее чиновница пояснила, что ее слова были вырваны из контекста. Разбираемся, что именно она сказала и почему это вызвало общественный резонанс.





Спорное высказывание прозвучало в ходе круглого стола, проходившего в Доме молодежи Владимирской области. Там обсуждались вопросы поддержки материнства, детства и повышения рождаемости. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина порекомендовала девочкам сначала родить ребенка, а уже потом думать о получении образования.





Юлия Арсенина замдиректора Депздрава Владимирской области Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины.

Также она подчеркнула, что нужно менять установки и перестать считать, что дети – это обуза. Общественность неоднозначно восприняла подобные тезисы. Экс-депутат Госдумы РФ, актриса Мария Кожевникова в беседе с РЕН ТВ заявила, что считает неправильным навязывать свое мнение другим: "У нас вообще очень многие стали друг друга учить, как им жить". "Хочется, чтобы каждый чиновник знал свое место", – добавила она.





Мария Кожевникова актриса, экс-депутат Госдумы Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других.

В соцсетях же мнения разделились. Одни пользователи считают, что советы Арсениной абсолютно неэтичны: "Не дело чиновницы – такие советы раздавать, нужно свою работу выполнять", "Люди сами разберутся, как и что им делать". Другие ее высказывание одобряют, ссылаясь на то, что сегодня многие женщины тянут с рождением ребенка до последнего, а потом "к сорока годам опоминаются и начинают бегать по врачам" и "плакать, что не могут зачать". Третьи спорят на тему, каким считался детородный возраст в Советском Союзе и Древней Руси.

На защиту Арсениной встал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заявив, что "неправых нет, это вопрос личных приоритетов". При этом он добавил, что для экономики страны высокий уровень профессиональной подготовки важен не меньше, чем высокий уровень рождаемости.





Владимир Сипягин губернатор Владимирской области Считаю, что Юлия Владимировна выразила свое мнение как врач. Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни.

На высказывание чиновницы отреагировал и детский омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев. Он рассказал ТАСС, что слова Арсениной о ранних родах были неправильно поняты. По его мнению, они касались того, что, по статистике, шанс родить здорового ребенка выше у молодых родителей. Прохорычев полагает, что в высказывании чиновницы каждый увидел то, что ему нравится. Так, некоторые восприняли это как предложение рожать несовершеннолетним.





Геннадий Прохорычев детский омбудсмен Владимирской области На самом деле там ни одного слова не было о несовершеннолетних. Она говорила о том, что здоровые дети, конечно, чаще рождаются у молодых родителей.

Сама Арсенина в беседе с ТАСС заявила, что ее высказывание было вырвано из контекста.





Юлия Арсенина замдиректора Депздрава Владимирской области Фраза вырвана из моего почти 30-минутного выступления, я говорила о том, что не должна учеба или другие жизненные ситуации мешать беременности. С наступлением совершеннолетия, с наступлением фертильного возраста женщина должна беременеть и рожать детей, и чем раньше она это сделает, тем меньше у нее будет хронических заболеваний, меньше хромосомных заболеваний у плода.

Также чиновница отметила, что первый аборт опасен для женщины в любом возрасте, но, бывает, что на нем настаивают родители "по причине того, что нужно получить образование, закончить институт, встать на ноги, обзавестись квартирой". "Сегодня приоритеты нужно менять – раньше рожали при любой ситуации, а сегодня больше настрой идет на образование и получение материальных благ", – сказала она.

Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова прокомментировала Москве 24 ситуацию, сложившуюся вокруг слов Арсениной. По ее мнению, молодому организму действительно проще родить, но это "чисто медицинский подход". "Это очень узкий взгляд человека, который смотрит только с точки зрения медицины, а появление человека на свет налагает на людей обязательства вырастить этого ребенка", – считает она.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов Мы понимаем, что пособия не настолько велики, чтобы вырастить ребенка, не имея работы, образования и еще чего-то. Поэтому, конечно, люди вынуждены думать в первую очередь об образовании. Может быть, это не есть хорошо. Может быть, действительно, рожать раньше лучше, но это все из области общих рассуждений.

"Абсолютно правильно", что родители ориентируют девочек все-таки получить сначала образование, а потом уже рожать, полагает Леткова. "Конечно, нам повышать рождаемость нужно, но не так, а какими-то реальными мерами", – заключила она.

Ситуация, когда слова чиновников вызывают общественный резонанс, происходит не впервые. Ранее экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких покинула свой пост из-за скандала, вызванного ее неоднозначным высказыванием. На встрече с волонтерами в Кировограде она заявила, что государство "ничего не должно" молодому поколению.

Другим высказыванием прославилась на всю страну директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева. При отмене бесплатных завтраков для школьников она заявила, что "организация питания детей – это исключительная ответственность родителей". Позже Беляева призналась, что "это была оговорка".

Еще одно скандальное заявление сделала спикер Новгородской областной думы Елена Писарева, сообщив о том, что матерям после 30 лет деньги не нужны. При этом оказалось, что сама Писарева за 2017 год заработала более двух миллионов рублей.