Министр образования Хакасии назвала Радищева автором пьесы "Горе от ума"

Фото: телеканал Абакан 24

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина во время интервью сказала, что пьесу "Горе от ума" Александра Грибоедова написал Александр Радищев.

В эфире телеканала Абакан 24 у нее спросили, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.

"Да, "Горе от ума" проходят", – ответила министр.



В пресс-службе республиканского министерства образования пояснили, что причиной оговорки стали усталость и волнение, передает РИА Новости. Там уточнили, что прямой эфир состоялся в 21:30, а до этого у Гимазутиной было еще несколько встреч.

В мае мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на последнем звонке в городском лицее и отправил выпускников "в последний путь". После паузы он добавил: "Вы понимаете, что я имею в виду". В пресс-службе администрации объяснили, что Гуменюк ошибся из-за волнения и усталости от плотного графика.