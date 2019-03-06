Могут ли уволить владимирскую чиновницу после слов о питании в школах

Питание детей в школе – забота родителей. С этим заявлением выступила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева – и сразу прославилась на всю страну. Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учащихся начальных школ Владимира. Для подкрепления своих доводов чиновница сослалась на некий закон об образовании. Видео с выступлением женщины моментально распространилось в интернете. Граждане возмутились и потребовали уволить Беляеву. К ним присоединились и представители властей. Узнайте, чем может обернуться высказывание для владимирской чиновницы.

Фото: пресс-службы администрации Владимирской области

Все по закону?

"В соответствии с законом об образовании, организация питания детей – это исключительная ответственность родителей. А что является ответственностью образовательной организации? Это обеспечение условий для организации питания. То есть образовательная организация обязана предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи, нанять поваров – это обязанность по закону 273 "Об образовании", – сказала Ольга Беляева.

Затем она добавила, что "обеспечить само питание – подвоз и приобретение продуктов питания, изготовление – это уже вопрос родителей".





Ольга Беляева директор департамента образования Владимирской области Нет таких обязанностей ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школ.

Закон "Об образовании" номер 273 действительно существует, но в нем нет ни слова о родителях. 37 статья этого закона как раз регламентирует организацию питания учащихся. Говоря об обязанностях школ, Беляева совершенно точно указала, что они должны обеспечить все условия для кормления детей. Вот только закупка еды, доставка и приготовление – отнюдь не юрисдикция родителей.

"Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность", – гласит первый пункт 37-й статьи. Кроме того, обеспечение питания – обязанность органов местного самоуправления. Они же определяют, кто из учеников завтракает и обедает бесплатно, а чьим родителям придется выдать ребенку деньги на школьную еду.

Головная боль Владимирской области

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Вопрос питания в школах обсуждается не первый год. Другие регионы РФ и районы Владимирской области перешли на адресную социальную помощь при организации школьных кормлений, при которой бесплатно питаются только дети-льготники, например, из многодетных и малообеспеченных семей. В самом Владимире власти продолжали бесплатно кормить учащихся с первого по четвертый класс.

"Введение адресности при предоставлении питания рекомендовано с 2015 года департаментом образования администрации Владимирской области. Многие города уже ввели этот принцип, администрация Владимира, что называется, держалась до последнего", – сообщалось на официальном портале властей города в конце 2018 года.

К сожалению, к 2018 году стало очевидно, что продолжать предоставлять завтраки всем учащимся начальных классов город не сможет. Раньше завтраки в школах стоили около 30 рублей, а обеды – около 40 рублей для учащихся средних и старших классов. При этом, как отметили в мэрии Владимира, цена на продукты год от года растет. Из-за практически неизменных фиксированных цен на еду, комбинаты, поставляющие пропитание, понесли большие убытки.

Поэтому с января 2019 года стоимость завтраков увеличили до 40 рублей, а обедов – до 50. Но из-за того, что все учащиеся начальных школ до сих пор питались бесплатно, повышение стоимости еды поставило власти перед необходимостью дополнительных расходов. Городскому бюджету потребовалось бы выплатить почти на 28,5 рубля больше в 2019 году. Увы, в бюджете Владимира таких средств не оказалось. Поэтому власти пошли на столь непопулярную меру, оставив завтраки бесплатными только для льготников.

Но даже здесь был найден компромисс. Так, детям из обычных семей ежедневно компенсируют 20 рублей из оплаченных завтраков, то есть половину от всей стоимости. Таким образом, оказалось, что власти региона трепетно относятся к своим обязанностям по части питания школьников.

"Простите, я оговорилась"



Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=-TXc5DHfotU]Томикс ТВ

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В департаменте образования Владимирской области заступились за своего директора. В ведомстве настаивают, что Беляева рассказала журналистам, что "к обязанностям школы относятся организация работы столовой, закупка и подвоз продуктов, контроль качества питания".

Заявлением Беляевой заинтересовался губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Глава региона "потребовал объяснений от директора департамента образования администрации Владимирской области Ольги Беляевой по поводу ее высказывания об обеспечении питания детей в школах".





Ольга Беляева директор департамента образования Владимирской области Это была оговорка.

"На самом деле, конечно же, организовывать этот процесс должны школы. Вопрос стоит лишь об оплате питания. Такой обязанности для региона федеральный закон не устанавливает", – оправдалась Беляева.

Уволить?

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Резко осудил высказывания Беляевой депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. "К сожалению, мы переходим на адресное кормление (в школах. – М24). Но к тому, что эта дама сказала, это отношения не имеет. С таким подходом руководитель образования области не может занимать свою должность. Как по сути, так и по разнузданной форме, в которой она это сказала", – сказал он порталу Москва 24.





Геннадий Онищенко депутат Госдумы Это непрофессионализм.

По его словам, есть нормативы, в которых обозначены объемы суточного питания, которое ребенок должен получить, находясь в школе. А это от 40 до 60 процентов от общего дневного рациона. От этого зависят здоровье ученика и качество получения образования.

"Поэтому ее комментарий свидетельствует о том, что человек, находясь на таком высоком посту, ничего не понимает. У них нет денег, но разговаривать так с родителями никто не давал права. Можно объяснить, показать, разъяснить, предпринять другие меры, но так говорить нельзя. Она не может занимать свой пост", – убежден парламентарий.

"Держать язык за зубами"

С Онищенко солидарен и политтехнолог, государственный деятель и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин. "Ни в советские времена, ни в постсоветские – никогда не было такого ни в одной из школ, чтобы родители сами привозили еду в столовые школ и готовили", – сказал эксперт порталу Москва 24.

Он также прокомментировал современную тенденцию, при которой все неоднозначные заявления чиновников сразу становятся достоянием общественности. "Если о предыдущих заявлениях можно было сказать, что они вырваны каким-то образом из контекста, а спикеры имели в виду что-то другое, то здесь это просто прямой непрофессионализм чиновницы", – подчеркнул Колядин.





Андрей Колядин политтехнолог Она просто не имела права так говорить.

Он предположил, что Беляева посчитала, что ее заявления "традиционно исчезнут в информационном пространстве и не получат распространения". Подобно тому, как раньше каждое слово чиновников приносили им "на бумажке" на сверку перед публикацией.

"К сожалению, подобная разудалая откровенность свойственна многим современным чиновникам. Но сегодня, в эпоху соцсетей, каждое слово практически мгновенно разносится на громадную многомиллионную аудиторию. Поэтому просто нужно держать язык за зубами, если ты не понимаешь, к чему приведут последствия твоих слов", – заключил эксперт.