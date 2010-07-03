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15:38

Волгоградского депутата исключили из ЕР после слов о тунеядцах

общество

15:38

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Фото: youtube.ru/Высота 102

Волгоградского депутата Гасана Набиева исключили из партии "Единая Россия" (ЕР). Решение принято на заседании президиума регионального политсовета.

В начале марта в Сети появилось видео с заседания Волгоградской областной думы, на котором Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". По его словам, те, кто "работал нормально", получают пенсии в размере 20-25 тысяч рублей и более. Позднее депутат принес извинение за свое высказывание.

"Он неоднозначно высказался в отношении отдельных категорий жителей, тем самым он нарушил этические нормы. Люди, которые получают минимальную пенсию по различным причинам, нуждаются в дополнительной поддержке", – приведены на сайте ЕР слова секретаря регионального отделения Сергея Горнякова.

Ранее слова Набиева раскритиковал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, само высказывание не соответствует "объективной действительности". Депутат пояснил, что, например, некоторые люди с низкой пенсией могли быть "жертвами обстоятельств", поскольку работодатель платил им в конвертах.

Высказывания высокопоставленных чиновников часто вызывают скандалы в информационном пространстве. Так, 6 марта разгорелся спор вокруг высказывания директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой. Она заявила, что родители ответственны за организацию питания детей в школах. По данным СМИ, так женщина прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов.

общество

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