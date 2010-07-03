Владимирский губернатор оценил слова чиновницы о рождении детей вместо учебы

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слова замдиректора регионального департамента здравоохранения Юлии Арсениной, которая посоветовала девочкам рожать вместо учебы.
По мнению губернатора, чиновница "выразила свое мнение как врач". Сам глава области, приводит его слова РИА Новости, "уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу". Как отметил Сипягин, если "кто-то стремится в первую очередь создать семью", то для кого-то "важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни".
"Неправых нет. Это вопрос личных приоритетов", − заверил губернатор. Он подчеркнул, что для экономики страны высокий уровень профессиональной подготовки важен не менее, чем высокий уровень рождаемости.
Ранее в время круглого стола в Доме молодежи Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам сначала родить ребенка, а уже потом получать образование. Чиновница призвала менять установки и перестать считать, что дети могут помешать успешной карьере. Педагоги восприняли подобные высказывания неоднозначно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.