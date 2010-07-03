Владимирский губернатор оценил слова чиновницы о рождении детей вместо учебы

Фото: Администрация Владимирской области/Департамент здравоохранения

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал слова замдиректора регионального департамента здравоохранения Юлии Арсениной, которая посоветовала девочкам рожать вместо учебы.

По мнению губернатора, чиновница "выразила свое мнение как врач". Сам глава области, приводит его слова РИА Новости, "уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу". Как отметил Сипягин, если "кто-то стремится в первую очередь создать семью", то для кого-то "важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни".

"Неправых нет. Это вопрос личных приоритетов", − заверил губернатор. Он подчеркнул, что для экономики страны высокий уровень профессиональной подготовки важен не менее, чем высокий уровень рождаемости.

Ранее в время круглого стола в Доме молодежи Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам сначала родить ребенка, а уже потом получать образование. Чиновница призвала менять установки и перестать считать, что дети могут помешать успешной карьере. Педагоги восприняли подобные высказывания неоднозначно.