Спикер Новгородской думы объяснила слова о соцвыплатах матерям после 30 лет

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева объяснила свое высказывание, что женщинам старше 30 лет родить первого ребенка важнее, чем получить выплаты на него. Она отметила, что фраза вырвана из контекста.
Писарева сказала, что женщины более старшего возраста нуждаются в выплатах на первого ребенка в меньшей степени, чем молодые матери. "После 30 лет женщина понимает, что ей не нужны никакие деньги, а нужен малыш, которого она будет любить", – заявила парламентарий.
"Деньги нужны всегда и всем. Здесь фраза вырвана из контекста, когда говорится, что для женщин в 30 лет и старше... самое важное – это малыш, который рождается в семье. И, наверное, женщина не смотрит на деньги и говорит, что мне не нужно ничего, лишь бы был ребенок, которому я могу дарить материнскую любовь и испытать великое счастье материнства", – цитирует спикера РИА Новости.
Депутаты Новгородской областной думы приняли закон, который предусматривает выплаты в размере 100 тысяч рублей матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 29 лет включительно. Это касается родителей детей, родившихся после 1 января 2019 года.
"А этот замечательный закон – первая ласточка в нашей Новгородской области, который оказывает помощь семьям, в которых родился первый ребенок... Это очень светлая, добрая инициатива, которая, к сожалению, некоторыми людьми... несколько исковеркана", – полагает Писарева.
Материальная поддержка нужна всем, отметила она. "Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребенка из-за того, что сначала хотят "встать на ноги", – подчеркнула Писарева.
Она добавила, что в будущем в Новгородской области будут работать над тем, чтобы поддерживать матерей и более старшего возраста.
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