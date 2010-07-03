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20:11

Власти Чувашии опровергли заявление местного чиновника о лени учителей

общество

20:11

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Фото: youtube.com/депутат Данилов

Информация о том, что руководитель администрации главы Чувашской Республики Юрий Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"Есть видео и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ", – сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель администрации главы Чувашии объяснил маленькие зарплаты бюджетников ленью.

Ранее в соцсетях обсуждали выступление директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой, которая заявила, что питание детей в школе – забота родителей. Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учащихся начальных школ Владимира. Для подкрепления своих доводов чиновница сослалась на некий закон об образовании. Видео с выступлением женщины моментально распространилось в интернете. Граждане возмутились и потребовали уволить Беляеву. К ним присоединились и представители властей.

Чуть раньше сотрудник "дочки" госкорпорации Роскосмос ГУП "Агат" Станислав Жарков в одночасье стал знаменитым на всю страну, назвав в Facebook жителей хрущевок "скотобазой". По мнению мужчины, они – категория граждан, которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам". Скриншоты высказываний Жаркова моментально распространились в интернете. В результате Роскосмос экстренно созвал комиссию по этике, которая порекомендовала дочерней компании уволить сотрудника.

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