Почему сотрудник "дочки" Роскосмоса назвал жителей хрущевок "скотобазой"

Сотрудник "дочки" госкорпорации Роскосмос ГУП "Агат" Станислав Жарков в одночасье стал знаменитым на всю страну, назвав в Facebook жителей хрущевок "скотобазой". По мнению мужчины, они – категория граждан, которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам". Скриншоты высказываний Жаркова моментально распространились в интернете. В результате Роскосмос экстренно созвал комиссию по этике, которая порекомендовала дочерней компании уволить сотрудника. Собрали для вас все подробности громкого инцидента.
Всенародная слава
"За скотобазу ответишь", – обиделись пользователи соцсетей, увидев высказывания Жаркова. Кто-то предложил отправить мужчину в стерильный космос, а другие граждане призвали его уволить за разделение соотечественников на людей первого и второго сорта.
Видимо, испугавшись всенародной славы, Жарков опубликовал в Facebook извинение. "Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации Роскосмос. Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем", – написал он.
Сотрудник "Агата" принес всем "свои искренние извинения" и заверил, что никого не хотел оскорбить. Однако пользователей соцсетей уже было не остановить. На странице мужчины появлялись все новые гневные записи. Вскоре Жарков просто удалил свой профиль.
Далекоидущие последствия
Роскосмос экстренно собрал в понедельник комиссию по этике, результаты заседания которой появились на сайте госкорпорации.
"Комиссия по этике Госкорпорации Роскосмос приняла решение рекомендовать дочерней организации ФГУП "Агат" уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет. Госкорпорация Роскосмос считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания", – говорится в сообщении.
В свою очередь, руководство ФГУП "Агат" поддержало инициативу Роскосмоса. "Сегодня было принято решение об увольнении сотрудника", – сообщили журналистам представители предприятия.
По стопам Горринга
Не остался в стороне от случившегося и сенатор Алексей Пушков. "Со "скотобазой" чиновник Роскосмоса вызвал громкий скандал. Недавно еще один представитель "новой элитки", считавший себя избранной расой, вылетел из Росгеологии с позиции первого зама. Начальник нормативно-правового отдела Роскосмоса имеет все шансы пойти по его стопам", – написал он в своем Twitter.
Действительно, недавно "отличился" и первый заместитель Росгеологии Руслан Горринг, который хвастался в интернете сексуальными контактами с подчиненными, ругался и вел себя неподобающе в кадре. Видео быстро распространилось в интернете, вызвав бурную реакцию общественности. В одночасье высокопоставленный сотрудник оказался в статусе безработного.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допустил, что заявление Жаркова может обойтись ему не только увольнением, но и привлечением к уголовной ответственности.
"Если дело ограничится лишь увольнением Жаркова, то он, можно сказать, хорошо отделается. По сути, его действия подпадают под статью 282 УК РФ: "Унижение достоинства человека или группы лиц по принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", – заявил сенатор.