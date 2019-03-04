Почему сотрудник "дочки" Роскосмоса назвал жителей хрущевок "скотобазой"

Сотрудник "дочки" госкорпорации Роскосмос ГУП "Агат" Станислав Жарков в одночасье стал знаменитым на всю страну, назвав в Facebook жителей хрущевок "скотобазой". По мнению мужчины, они – категория граждан, которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам". Скриншоты высказываний Жаркова моментально распространились в интернете. В результате Роскосмос экстренно созвал комиссию по этике, которая порекомендовала дочерней компании уволить сотрудника. Собрали для вас все подробности громкого инцидента.

Фото: vk.com/Станислав Жарков

Всенародная слава

"За скотобазу ответишь", – обиделись пользователи соцсетей, увидев высказывания Жаркова. Кто-то предложил отправить мужчину в стерильный космос, а другие граждане призвали его уволить за разделение соотечественников на людей первого и второго сорта.

Видимо, испугавшись всенародной славы, Жарков опубликовал в Facebook извинение. "Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации Роскосмос. Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем", – написал он.

Сотрудник "Агата" принес всем "свои искренние извинения" и заверил, что никого не хотел оскорбить. Однако пользователей соцсетей уже было не остановить. На странице мужчины появлялись все новые гневные записи. Вскоре Жарков просто удалил свой профиль.

Далекоидущие последствия

Скриншот с извинением Станислава Жаркова

Роскосмос экстренно собрал в понедельник комиссию по этике, результаты заседания которой появились на сайте госкорпорации.

"Комиссия по этике Госкорпорации Роскосмос приняла решение рекомендовать дочерней организации ФГУП "Агат" уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет. Госкорпорация Роскосмос считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания", – говорится в сообщении.

В свою очередь, руководство ФГУП "Агат" поддержало инициативу Роскосмоса. "Сегодня было принято решение об увольнении сотрудника", – сообщили журналистам представители предприятия.

По стопам Горринга

Не остался в стороне от случившегося и сенатор Алексей Пушков. "Со "скотобазой" чиновник Роскосмоса вызвал громкий скандал. Недавно еще один представитель "новой элитки", считавший себя избранной расой, вылетел из Росгеологии с позиции первого зама. Начальник нормативно-правового отдела Роскосмоса имеет все шансы пойти по его стопам", – написал он в своем Twitter.

Действительно, недавно "отличился" и первый заместитель Росгеологии Руслан Горринг, который хвастался в интернете сексуальными контактами с подчиненными, ругался и вел себя неподобающе в кадре. Видео быстро распространилось в интернете, вызвав бурную реакцию общественности. В одночасье высокопоставленный сотрудник оказался в статусе безработного.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допустил, что заявление Жаркова может обойтись ему не только увольнением, но и привлечением к уголовной ответственности.

"Если дело ограничится лишь увольнением Жаркова, то он, можно сказать, хорошо отделается. По сути, его действия подпадают под статью 282 УК РФ: "Унижение достоинства человека или группы лиц по принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", – заявил сенатор.

