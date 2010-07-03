Сотрудника предприятия Роскосмоса уволят из-за слов о "скотобазе"

Сотрудника головного финансового института Роскосмоса – "Организации "Агат" – Станислава Жаркова в ближайшее время уволят из-за того, что он назвал жителей хрущевок "скотобазой". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
На предприятии пояснили, что поддержали инициативу Роскосмоса. Решение об увольнении Жаркова приняли в понедельник.
Незадолго до этого комиссия по этике Роскосмоса посоветовала уволить сотрудника после его высказываний в соцсетях. В ходе дискуссии Жарков назвал людей, живущих в пятиэтажных домах, "скотобазой". С его слов они злоупотребляют спиртным и наркотиками, также мусорят в подъезде и орут по ночам.
После того, как эти слова получили резонанс Жарков публично извинился, призвав рассматривать сказанное им, как его личное мнение. Он также удалил свой аккаунт из Facebook.
Комиссия Роскосмоса рекомендует уволить сотрудника за высказывания в соцсетях
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