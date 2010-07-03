Сотрудника предприятия Роскосмоса уволят из-за слов о "скотобазе"

Фото: vk.com/Станислав Жарков

Сотрудника головного финансового института Роскосмоса – "Организации "Агат" – Станислава Жаркова в ближайшее время уволят из-за того, что он назвал жителей хрущевок "скотобазой". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

На предприятии пояснили, что поддержали инициативу Роскосмоса. Решение об увольнении Жаркова приняли в понедельник.

Незадолго до этого комиссия по этике Роскосмоса посоветовала уволить сотрудника после его высказываний в соцсетях. В ходе дискуссии Жарков назвал людей, живущих в пятиэтажных домах, "скотобазой". С его слов они злоупотребляют спиртным и наркотиками, также мусорят в подъезде и орут по ночам.

После того, как эти слова получили резонанс Жарков публично извинился, призвав рассматривать сказанное им, как его личное мнение. Он также удалил свой аккаунт из Facebook.

