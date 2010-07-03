Сотрудника Роскосмоса могут уволить после слов о "скотобазе"

Фото: vk.com/Станислав Жарков

Комиссия по этике Роскосмоса рекомендовала уволить сотрудника госкопорации Станислава Жаркова, который оскорбительно высказался в соцсетях в отношении жителей хрущевок. Об этом сообщает пресс-служба Роскомсоса.

"Госкорпорация Роскосмос считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания", – говорится в сообщении.

Глава одного из подразделений Станислав Жарков в ходе дискуссии на Facebook, где обсуждалось переселение жителей хрущевок, оскорбил их. Он назвал этих людей "скотобазой", которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам". В "Роскосмосе" отметили, что создадут комиссию по этике и оценят поведение своего сотрудника.