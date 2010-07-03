Заявление сотрудника "Роскосмоса" по "скотобазе" рассмотрит спецкомиссия

Фото: telegram-канал Baza

"Роскосмос" создаст комиссию по этике и оценит поведение своего сотрудника, который назвал людей, живущих в пятиэтажках хрущевской эры, "скотобазой", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что госкорпорация проведет анализ ситуации, после которой примет решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания.

Речь идет о главе одного из подразделений "Роскосмоса" Станислава Жаркова. В ходе дискуссии в социальной сети Facebook, где обсуждалось переселении жителей "хрущевок", он оскорбил их, обозвав "скотобазой", которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам".

На его высказывания обратили внимания Telegram-каналы. После этого Жарков публично извинился за свои слова и призвал рассматривать их как его личное мнение.