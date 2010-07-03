Иркутскую чиновницу отстранили от работы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг начальницы пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, обвиненной в оскорблении пострадавших от паводка в Тулуне, заявил, что чиновница отстранена от работы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор", – заявил Песков.

Ранее Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Тулуне. Глава государства заявил, что считает проявлением непорядочности оскорбления в адрес пострадавших, которые якобы позволила себе начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич.

Также он выразил надежду, что губернатор региона Сергей Левченко примет в отношении нее соответствующее решение.

До этого Левченко сообщил, что экспертиза выявила признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы иркутского правительства оскорбительно отзывается о жителях пострадавшего от наводнения Тулуна.

В августе в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина грубо высказывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с Владимиром Путиным, и критикует их манеру одеваться. В подписи к ролику сказано, что эти слова якобы произносит Алашкевич. Сама глава пресс-службы иркутского правительства назвала аудиозапись подделкой.

После появления скандальной аудиозаписи губернатор Иркутской области инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич.

Начавшийся в регионе в конце июня паводок унес жизни 25 человек. В 107 населенных пунктах оказались подтоплены 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста.

Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома построят до октября 2020 года. Вместе с тем Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим. Был установлен трехдневных срок для оформления соответствующих документов.

