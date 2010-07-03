Почти 5 тысяч канцелярских принадлежностей отправили из Москвы в Иркутскую область

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные школьники отправили канцелярские принадлежности учащимся из Иркутской области, районы которой пострадали от наводнения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования столицы.

"Школьники Москвы собрали почти 5 тысяч канцелярских принадлежностей весом более 250 килограммов, которые отправили пострадавшим от паводка. Организаторы сбора – Московское региональное отделение Российского движения школьников", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, сбор канцелярских принадлежностей организовали во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара.

"За месяц к акции подключились 15 московских школ. Посылки приносили и дети, и родители, и учителя", – сообщили агентству в пресс-службе.

Учащиеся сами составили наборы необходимых вещей: рюкзак, ручки разных цветов, карандаши, тетради, альбомы и другое.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. К тому же вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек.

Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что новые дома для жителей, которые потеряли жилье во время летнего паводка, будут построены до октября 2020 года.

Глава региона уже поручил составить список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.

