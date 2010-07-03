Иркутская чиновница назвала подделкой запись с оскорблениями жителей Тулуна

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Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич назвала подделкой аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, собравшихся на встречу с Владимиром Путиным.

Несколько дней назад в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина грубо высказывается о жертвах наводнения в Тулуне и критикует их манеру одеваться. "Вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном − и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования", − рассуждает женщина. В подписи к ролику сказано, что эти слова якобы произносит Алашкевич.

"Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу", − заявила РИА Новости сама чиновница. Она отметила, что во время паводка не раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории с сотрудниками пресс-службы.

После появления скандальной аудиозаписи губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич. "Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация", − сказано в сообщении пресс-службы главы региона. Отмечается, что c 20 августа чиновница находится в отпуске.

В результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня, погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Пострадало в общей сложности более 45 тысяч местных жителей. Наиболее крупный ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным регионального главка МЧС, только в девяти населенных пунктах Тулунского района подтопило 233 дома.