Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Эвакуация людей происходит из-за угрозы дождевого поводка. Сотрудники МЧС России и полиции, а также администрация муниципальных образований организовали эвакуацию жителей региона.

Уточняется, что в Тулунский район направлен вертолет Ми-8 МЧС России для эвакуации населения. В настоящий момент уровень воды поднялся до 670 сантиметров при критических 700 сантиметров. За минувшие сутки в Тулуне выпало 104 миллиметра осадков, что составляет почти месячную норму осадков.

В Тулуне идет эвакуация людей из районов Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский.

Ранее стало известно, что в Иркутскую область снова пришли проливные дожди, из-за чего уровень воды в реках Белая, Бирюса, Ока, Ия, Уда и других может достигнуть критических отметок.

Первый раз регион сильно пострадал в результате паводка, который начался 25 июля. Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. В результате поводка погибли 25 человек, и еще девять человек числятся пропавшими без вести.

