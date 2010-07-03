Мутко раскритиковал работу властей Приангарья по ликвидации паводка

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал муниципальные власти Иркутской области за работу по решению жилищных вопросов людей, пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости.
По его словам, главы муниципальных образований тормозят решения по обследованию домов, задерживают выдачу актов и сертификатов. Он напомнил, что пока никто из пострадавших, чье жилье было признано негодным, не переехал в новый дом.
"Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение – да, этот дом непригодный. Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите в себя", – заявил Мутко.
Ранее сообщалось, что жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка.
В Иркутскую область снова пришли проливные дожди. Уровень воды в реках Белая, Бирюса, Ока, Ия, Уда и других может достигнуть критических отметок.
Стихия в регионе разрушила более 3,5 тысячи домов. Они не подлежат восстановлению. Паводок признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Из-за стихии погибло 25 человек, 9 человек числятся пропавшими без вести.
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