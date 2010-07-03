Признаки монтажа нашли в аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна

13:35
13:35
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Экспертиза выявила признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич оскорбительно отзывается о жителях пострадавшего от наводнения Тулуна. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
По словам иркутского губернатора, запись необходимо отправить на дополнительную экспертизу.
Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина грубо высказывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с Владимиром Путиным, и критикует их манеру одеваться. В подписи к ролику сказано, что эти слова якобы произносит Алашкевич. Сама глава пресс-службы иркутского правительства назвала аудиозапись подделкой.
После появления скандальной аудиозаписи губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич. Отмечается, что c 20 августа чиновница находится в отпуске.
В результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня, погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Пострадало в общей сложности более 45 тысяч местных жителей. Наиболее крупный ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным регионального главка МЧС, только в девяти населенных пунктах Тулунского района подтопило 233 дома.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: