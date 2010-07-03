Признаки монтажа нашли в аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна

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Экспертиза выявила признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич оскорбительно отзывается о жителях пострадавшего от наводнения Тулуна. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам иркутского губернатора, запись необходимо отправить на дополнительную экспертизу.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина грубо высказывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с Владимиром Путиным, и критикует их манеру одеваться. В подписи к ролику сказано, что эти слова якобы произносит Алашкевич. Сама глава пресс-службы иркутского правительства назвала аудиозапись подделкой.

После появления скандальной аудиозаписи губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич. Отмечается, что c 20 августа чиновница находится в отпуске.

В результате наводнения, которое произошло в Иркутской области в конце июня, погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Пострадало в общей сложности более 45 тысяч местных жителей. Наиболее крупный ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным регионального главка МЧС, только в девяти населенных пунктах Тулунского района подтопило 233 дома.