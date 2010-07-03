В Минкомсвязи вступились за чиновницу из "шоколадной" ванны

Фото: соцсети

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал сайту Москва 24 ситуацию с ульяновской чиновницей Светланой Опенышевой, которая выложила в соцсети фото с отдыха в санатории в Азербайджане. На снимке чиновница принимала нафталановую ванну (Жидкое негорючее вещество, особый вид нефти. – Прим. ред.).

Женщина сопроводила публикацию комментарием: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику со стороны губернатора региона Сергея Морозова.

"Первое, что надо выяснить, чем была наполнена ванна и сколько стоит эта процедура. Ее зарплата составляет около двух миллионов в год, и она может позволить себе лечебную процедуру стоимостью 59 тысяч рублей. На мой взгляд, в этом нет ничего компрометирующего. У нее была лечебная процедура, она же не в шампанском купалась", – сказал Волин.

Фото: соцсети

Он добавил, что для начала губернатор Ульяновской области Сергей Морозов должен провести служебную проверку. По мнению Волина, то, что продемонстрировала Опенышева, соответствует ее материальным возможностям.

"А нашему обществу, нашим людям больше надо заниматься своими делами, тогда все будет хорошо", – заключил замглавы Минкомсвязи.

Ранее стало известно, что Морозов уже поручил провести служебную проверку, подчеркнув, что любое нескромное отношение будет пресекаться. СМИ писали, что речь может идти об увольнении чиновницы. Сама она извинилась за селфи, отметив, что не хотела никого обидеть или задеть.

В начале 2000-х Опенышева работала в администрации Димитровграда, затем – в правительстве Ульяновской области. Она также была зампредседателя правительства Ульяновской области, а также руководителем аппарата губернатора и правительства региона. В настоящее время Опенышева является советником губернатора Ульяновской области и возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".