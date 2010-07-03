Ульяновская чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне

Фото: соцсети

Ульяновская чиновница Светлана Опенышева извинилась за селфи в "шоколадной" ванне. Пост с извинениями женщина разместила на своей странице в Facebook.

"Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты и мне жаль, что так произошло", – написала Опенышева.

По ее словам, опубликовав тот пост, она лишь хотела поделиться своими впечатлениями "о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан".

Ранее агентству РИА Новости в санатории рассказали, что недельный курс "шоколадных" нафталановых ванн, в которых Светлана Опенышева сделала фотографию, стоит порядка 650 долларов. Это минимальная стоимость полулюкса пятизвездочного отеля с трехразовым питанием и лечением.

Внимание чиновница привлекла после того, как она выложила в Instagram фото с отдыха в санатории в Азербайджане. На снимке была видна ее голова, по горло погруженная в нафталановую нефть. Под снимком чиновница оставила подпись: "Много шоколада не бывает". Сейчас пост удален.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку. По данным СМИ, речь идет об увольнении. Морозов подчеркнул, что любое нескромное отношение будет пресекаться.

В начале 2000-х Опенышева работала в администрации Димитровграда, затем в правительстве Ульяновской области. Была зампредседателя правительства Ульяновской области, а также руководителем аппарата губернатора и правительства региона. Сейчас советник губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".

