Стал известен доход сделавшей селфи в "шоколаде" чиновницы

12:11
12:11
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Фото: ulgov.ru
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере, экс-руководитель аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева, сделавшая нашумевшее селфи в "шоколадной" ванне, заработала более 2,1 миллиона рублей за 2018 год. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, у нее есть земельный участок, квартира, автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска и гараж. Совместно с несовершеннолетним ребенком чиновница владеет земельным участком площадью 850 квадратных метров и домом площадью 232,9 квадратного метра. Согласно декларации, все имущество находится в России.
Внимание чиновница привлекла после того, как выложила в Instagram фото с отдыха в санатории в Азербайджане. На снимке была видна ее голова, по горло погруженная в нафталановую нефть. Под снимком чиновница оставила подпись: "Много шоколада не бывает". Сейчас пост удален.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку. По данным СМИ, речь идет и об увольнении. Морозов подчеркнул, что любое нескромное отношение будет пресекаться.
В начале нулевых Опенышева работала в администрации города Димитровграда, затем в правительстве Ульяновской области. Была зампредседателя правительства Ульяновской области, правительства региона, а также руководителем аппарата губернатора и правительства региона. Сейчас советник губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение "Правительство для граждан".
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