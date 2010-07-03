Замок Галкина и Пугачевой может пойти под снос

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Подмосковье может пойти под снос. Некоторые жители деревни Грязь, где построен особняк, жалуются на слишком большую тень от него.

Один из соседей знаменитой пары (его имя не названо) утверждает, что недостаточная освещенность плохо влияет на его здоровье. За помощью в решении вопроса он обратился к юристам. О ситуации сообщает телеканал Москва 24.

"Поступило обращение через сайт компании о нарушении прав жителей поселка Грязь в связи с тем, что высота здания замка Галкина превышает 20 метров, а этажность превышает более 3 наземных этажей. То есть там 6 этажей, насколько я помню. В связи с чем подали обращение в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку в отношении чиновников, которые выдали разрешение на строительство и эксплуатацию данного здания", – сказал заведующий юридической компанией Ярослав Михайлов.

Галкин и Пугачева узнали о претензиях со стороны соседей от журналистов. Директор певицы Елена Чупракова заявила, что ей неизвестно об этом.

"Нет, ничего не знаю. Это никакого отношения к гастролям и концертам Аллы Борисовны не имеет. Поэтому я ничего не слышала", – сказала она, отметив, что дом является собственностью Максима Галкина.

Дом представляет собой шестиэтажный особняк с лифтом, зимним садом, оранжереей, бассейном, паркингом и обсерваторией. Внутри 20 комнат. На участке площадью в 1 гектар расположены два небольших дома для работников участка. Эксперты оценили дом приблизительно в 10 миллионов евро (без учета земельного участка).

