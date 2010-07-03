Назвавшая жителей Тулуна "быдлом" чиновница устроилась на работу

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Экс-начальник пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся после оскорбительных высказываний в адрес пострадавших от паводка жителей, нашла новую работу, сообщает ТАСС.

Она стала заместителем директора архитектурно-этнографического комплекса "Тальцы". Этот музей указом президента РФ отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального значения. Музейный комплекс под Иркутском представляет собой собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом.

В конце августа в интернете появилась аудиозапись, в которой на тот момент глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо рассказывала о встрече с главой государства жителей региона. На записи слышен женский голос, который называет людей "бичевней".

Владимир Путин назвал такие высказывания недопустимыми. Иркутский губернатор Сергей Левченко поручил проверить подлинность аудиозаписи и начать служебное расследование. В сентябре Алашкевич уволилась по собственному желанию.