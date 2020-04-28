"Единая Россия" разработала проект о штрафах для чиновников за хамство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Партия "Единая Россия" разработала законопроект, согласно которому чиновников будут штрафовать за хамство. Предполагается, что для государственных служащих введут штрафы за оскорбление до 150 тысяч рублей, заявил заместитель секретаря генерального совета ЕР, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи "Оскорбления", – сообщил парламентарий в эфире "Вести ФМ".

Проект предполагает штрафы в размере до 150 тысяч рублей для госслужащих за оскорбления. Если государственный или муниципальный чиновник оскорбляет людей, то ему грозит не только штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать.

Отмечается, что при первом нарушении чиновников хотят дисквалифицировать на срок до года, а при повторном – на срок до двух лет.

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