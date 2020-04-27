В Госдуме объяснили, при каких условиях может быть снижена зарплата на "удаленке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что работодатели имеют право снизить заработную плату сотрудникам на "удаленке", если в организации до введения нерабочих дней действовали разные нормы оплаты труда. Об этом сообщает ТАСС.
"Если в организации до издания указа президента был нормативный акт, который определяет, что оплата труда удаленно отличается от оплаты труда на рабочем месте, то работодатель будет вправе этот нормативный акт принять", – заявил Исаев.
По его словам, в документе прописано, что нерабочие дни оплачиваются в полном объеме. Депутат подчеркнул, что это касается как работников на "удаленке", так и тех, кто был вынужден оставаться дома из-за введенных ограничений властями.
Ранее в Роструде рассказали о жалобах работников на принудительные увольнения и отправления в отпуск за свой счет. Кроме того, в ведомстве обратили внимание на обращения по поводу необходимости тех, кто имеет право на выходной в соответствии с режимом нерабочих дней, продолжать исполнять свои обязанности.
В Роструде напомнили, что в период нерабочих дней увольнение или уменьшение рабочего времени может состояться лишь по личному желанию сотрудника. Сокращение штата также возможно в случае истечения срочных трудовых договоров. Размер заработной платы не должен изменяться.
2 апреля Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля c сохранением зарплаты. Глава государства отмечал, что сохранение рабочих мест и доходов граждан в условиях пандемии коронавируса является безусловным приоритетом властей РФ.
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