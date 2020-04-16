Россияне жалуются на принуждение к увольнению — Роструд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роструде рассказали о жалобах работников на принудительные увольнения и отправления в отпуск за свой счет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на обращения по поводу необходимости тех, кто имеет право на выходной в соответствии с режимом нерабочих дней, продолжать исполнять свои обязанности. Также в распоряжении Роструда имеются жалобы на изменение ежегодных графиков отпусков.

"В связи с введением нерабочих дней, а также приостановкой деятельности предприятий в Роструд и инспекции труда поступают обращения, в которых работники организаций, для которых установлены нерабочие дни, сообщают о фактах привлечения их к работе, о понуждении к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы, изменению ежегодных графиков отпусков, увольнению по соглашению сторон", – прокомментировали в ведомстве.

В Роструде напомнили, что в период нерабочих дней увольнение или уменьшение рабочего времени может состояться лишь по личному желанию сотрудника. Сокращение штата также возможно в случае истечения срочных трудовых договоров. Размер заработной платы не должен изменяться.

"Увольнение работников организаций, продолжающих деятельность, возможно только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством", – подчеркнули в Роструде.

В случае нарушения прав со стороны работодателя сотрудники могут обратиться в трудовую инспекцию. Такая функция доступна на сервисе "Коронавирус: горячая линия", а также на портале онлайнинспекция.рф.

"По нарушениям, связанным с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, могут назначаться проверки", – сообщили в ведомстве.

В Роструде добавили, что на обращения, связанные с нарушением трудового законодательства, инспекция реагирует незамедлительно.

Ранее Центр стратегических разработок привел статистику по отправке работодателями сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Согласно сведениям организации, около 29% компаний предложили работникам взять отпуск за свой счет. Кроме того, около 22% работодателей планируют поступить также в ближайшее время.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал подобную тактику работодателей незаконной. Он подчеркнул, что на такие инциденты необходимо реагировать. В то же время Медведев заявил, что одними предписаниями нельзя решить проблему. По его словам, необходимо организовать помощь предприятиям, пострадавшим от коронавируса.

Также стало известно, что граждане, которые работают в период нерабочих дней, будут получать обычные выплаты, а не повышенные, поскольку эти дни официально не считаются праздничными или выходными.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Он подчеркнул, что в это время предусмотрена выплата заработной платы. В то же время Путин отметил, что режим сократят в случае, если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться.