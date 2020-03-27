Роструд назвал условия выходной недели для находящихся в отпуске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продление выходных дней не предусмотрено для работников, находящихся в оплачиваемом отпуске в период выходной недели, заявил глава Роструда Михаил Иванков.

В Минтруда ранее отметили, что нерабочая неделя, объявленная Владимиром Путиным с 30 марта по 3 апреля, не является основанием для занижения заработной платы. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются.

Нерабочий день не относится к выходным или к праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, добавили в ведомстве.

Минтруд также указал, что нерабочая неделя не распространяется на сотрудников непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек.

Также речь идет об организациях, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают товарами первой необходимости.

При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной.

25 марта Владимир Путин при обращении к россиянам сообщил, что дни с 28 марта по 5 апреля объявляются нерабочими. На этот период зарплата работников сохраняется, обратил внимание президент страны.