Юрист объяснила правила ухода в отпуск для удаленных работников на самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Член Совета ассоциации "Юристы за трудовые права" и член экспертного совета при Минюсте РФ Ксения Печеник объяснила правила ухода в отпуск для сотрудников, работающих удаленно в условиях самоизоляции, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По ее словам, те, чей отпуск был утвержден согласно графику и выпал на нерабочий месяц, могут перенести его только с согласия работодателя.
"Если работник своевременно уведомлен о том, что он отправляется в отпуск, расчет произвели, то сопротивляться не имеет смысла, это законное требование", – обратила внимание Печеник. Отказ начальства пойти навстречу в этом вопросе можно будет оспорить в суде, уточнила юрист.
"Рекомендации Минтруда, которые были даны, говорят о том, что отпуск этот оформляется как обычный и далее не переносится. Но с точки зрения того, как будет трактоваться правильность или неправильность такого подхода, нас может рассудить только судебная практика, которая, скорее всего, появится в лучшем случае месяца через четыре, потому что на сегодняшний момент у нас суды работают в усеченном режиме", – отметила она.
Печеник считает, что после открытия судов работники начнут массово обращаться туда и ситуация прояснится. Законодательно вопрос не урегулирован, поскольку эти нерабочие дни в Трудовом кодексе не прописаны, подчеркнула она. Юрист спрогнозировала, что после окончания пандемии коронавируса в ТК внесут множество изменений.
По утверждению Печеник, поскольку в России объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты, сотрудник может отказаться от удаленной работы, если его компания не относится к непрерывно действующим организациям. Она добавила, что если кто-то хочет оформить отпуск во время нерабочих дней, то он имеет право по договоренности с начальством.
Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент уточнил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
Минтруд обратил внимание, что работодатели не имеют права отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск против его согласия. В ведомстве призывают работников обратиться в трудовую инспекцию, если это все же происходит. Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры.
Роструд также дал разъяснения касательно зарплаты в нерабочий период. Работающим в это время гражданам будет начислена обычная зарплата, а не повышенная. Там подтвердили, что нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.
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