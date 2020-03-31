Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Работодатели не имеют права отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск против его согласия, сообщили РБК в Минтруде.

В ведомстве призывают работников обратиться в трудовую инспекцию, если их принуждают взять отпуск без сохранения зарплаты. Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры.

По словам экспертов, из-за введения карантина в России часть работодателей начали принудительно отправлять сотрудников в отпуск, либо же они требуют написать заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, компании меняют свою кадровую политику и планируют урезать зарплаты.

В Минтруде указали, что нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля не может быть объявлена простоем предприятия. Сотрудники, которые получают фиксированный оклад, должны получить средства в полном объеме, а те, кто работает по сдельной системе оплаты труда, – в соответствии с локальными нормативными актами, напомнили в министерстве.

Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.