Россиянам разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

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Гражданам, которые работают с 4 по 30 апреля, будет начислена обычная зарплата, а не повышенная. Эти дни не считаются праздничными или выходными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

"Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянам, которые получают оклад, зарплата будет начислена в обычном режиме, а те, кто получает сдельную заработную плату, за этот период получат соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

По распоряжению Владимира Путина все ограничения, введенные ранее, действуют до конца апреля. Также глава государства продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ отметил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

Ранее стало известно, что таксисты в Москве потеряли до 50% дохода из-за коронавируса. Сообщалось, что одна часть водителей самоизолировалась, а другая продолжает свою работу.